Calciomercato Milan – Barcellona sempre interessato a Leao

CALCIOMERCATO MILAN – Il Barcellona di Ernesto Valverde è alla ricerca di un attaccante, per questa sessione invernale di calciomercato, da affiancare a Lionel Messi, Luis Suárez ed Antoine Griezmann, oltre che alla stellina Ansu Fati.

Uno degli obiettivi del club blaugrana, interessato anche a Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, centravanti brasiliano che tornerà all’Inter dopo l’esperienza al Flamengo, rimane Rafael Leao, classe 1999, ex Lille e Sporting Lisbona, giunto la scorsa estate al Milan per 23 milioni di euro più 3 di bonus.

Leao, finora, in stagione, ha segnato soltanto una rete (29 settembre 2019, Milan-Fiorentina 1-3 a ‘San Siro‘) in 14 gare giocate con il Diavolo, per un totale di 682′ trascorsi sul terreno di gioco. Ieri pomeriggio, durante Milan-Sampdoria, Leao ha ricevuto tanti insegnamenti da Zlatan Ibrahimovic: per scoprire cosa gli ha detto lo svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android