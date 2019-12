Calciomercato – Özil al Fenerbahce? Tutto vero grazie ad Erdogan

CALCIOMERCATO – Mesut Özil al Fenerbahce ? ora è possibile. Secondo la testata turca Fotomac, il club di Istanbul sta tentando di fare il colpaccio, convincendo il classe 1988 a lasciare Londra in prestito gratuito per trasferirsi sul Bosforo. Un accordo che asseconderebbe la volontà del calciatore, espressa più volte nel corso degli anni, di vestire prima o poi la maglia dei canarini.

Caso vuole, forse, che il primo tifoso dei gialloblu sia proprio un “vecchio amico”: Erdogan. Non un particolare da niente, dato che il brutto momento che sta vivendo il fantasista tedesco nasce proprio dal suo matrimonio, cui era testimone Erdogan stesso.

Scoppiò la polemica, una polemica durata tanto e che costrinse Özil ad abbandonare la nazionale per accuse di vario tipo, compreso il razzismo. Il governo turco ovviamente ha detto la sua, difendendo a spada tratta il calciatore.

La possibilità che Özil lasci l’Arsenal è quasi certezza, anche con l’arrivo all’Emirates del neo allenatore Arteta. Fotomac riporta che il DS del club turco è atteso a Londra per limare i dettagli, c’è però il problema ingaggio: Özil percepisce 20 milioni di euro a stagione, un ingaggio fuori portata per il Fenerbahce.

Il futuro resta un’incognita, ma la possibilità di vedere Özil con la maglia dei canarini a giugno se non a gennaio, non è campata per aria. Anche il Milan lavora sul reparto offensivo, la pista Ibrahimovic non è tramontata, per le ultime continua a leggere >>>

