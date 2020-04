Napoli, Totti nuovo procuratore di Insigne? C’è stato un contatto fra i due

NEWS NAPOLI – Come spiegato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Lorenzo Insigne e Francesco Totti si sono sentiti telefonicamente e hanno parlato di una possibile collaborazione in cui l’ex capitano della Roma farebbe l’agente dell’attuale attaccante del Napoli.

Tutto questo perché Insigne pare proprio aver rotto con Mino Raiola e abbia deciso di cambiare procuratore. Totti dal canto suo, ha intrapreso sul serio la carriera manageriale, fondando tra l’altro le società di assistenza (CT10) e consulenza (IT Scouting). Oltre a Insigne, le voci che circolano dicono che Totti potrebbe prendere in gestione anche le procure di Federico Chiesa della Fiorentina e di Sebastiano Esposito dell’Inter.

