Calciomercato Napoli – Insigne si libera di Raiola: rinnovo in vista?

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, è ufficiale il divorzio tra Lorenzo Insigne e Mino Raiola. Il motivo principale sarebbe il tentativo del procuratore, risalente alla scorsa estate, di portare il giocatore lontano dalla sua Napoli. Per questo, dopo il suo allontanamento, non sarebbe impossibile pensare un Insigne a vita nella sua squadra del cuore. Il contratto del capitano azzurro è in scadenza nel 2022 e l’intenzione sarebbe quello di prolungarlo fino al 2025. Ad occuparsi della trattativa dovrebbero essere la coppia Pastorello-Pisacane. Lucas Paqueta e il cambio allenatore, un’ipotesi che gioverebbe al brasiliano: ecco perché, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓