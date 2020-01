Calciomercato Napoli – Si pensa all’acquisto di Carrasco: le novità

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, il Napoli pensa a un colpo in attacco. Se non dovesse infatti decollare con l’Inter lo scambio Llorente-Politano, infatti, i partenopei starebbero pensando a Ferreira Carrasco, calciatore del Dalian Yifang in passato accostato al Milan. Il portoghese vuole tornare in Europa, e dunque Napoli può diventare una pista concreta. Intanto un ex calciatore del Milan critica l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

