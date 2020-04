Calciomercato Napoli – Per Mertens è sfida fra Inter e Juventus

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il rinnovo fra Dries Mertens e il Napoli appare ancora lontano, e dunque, ecco che per il giocatore, oltre all’Inter, si è fatta viva anche la Juventus.

Nelle idee dei dirigenti interisti, Mertens andrebbe a prendere il posto di Alexis Sanchez. I rapporti non più idilliaci fra il belga e la società napoletana, lasciano spazio di manovra anche ad altri club. Spazi di manovra, in cui la Juventus si è infilata grazie a Maurizio Sarri, grande estimatore di Mertens, e grande scopritore dell’attaccante come falso 9. Il Napoli, deve risolvere tanti problemi in attacco. Infatti, anche José Maria Callejon è in cerca di rinnovo. Oltre ai 2 folletti c’è Arkadiusz Milik sulla lista dei partenti, con scadenza contrattuale giugno 2021.

