Calciomercato Roma – Duello con l’Arsenal per Lemar: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, popolare quotidiano sportivo iberico, la Roma di Paulo Fonseca sarebbe piombata su Thomas Lemar, classe 1995, centrocampista offensivo francese che ha fatto fortuna nel Monaco prima di trasferirsi, nell’estate 2018, all’Atlético Madrid per 70 milioni di euro.

In Spagna, però, Lemar non è riuscito a confermarsi e, pertanto, i ‘Colchoneros‘ di Diego Pablo Simeone sarebbero intenzionati a cederlo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato: in questa stagione, agli ordini del ‘Cholo‘, Lemar ha sì totalizzato 24 presenze tra Liga (17) e Champions League (7), ma ha messo piede in campo soltanto per 1.035 minuti totali, per una media di 43 minuti per gara.

La Roma potrebbe utilizzare Lemar nel 4-2-3-1 di Fonseca sia come trequartista alle spalle di Edin Dzeko, sia da esterno offensivo, tanto a destra quanto a sinistra. Elemento duttile, ancora giovane, che, sotto contratto con l’Atlético Madrid fino al 30 giugno 2023, potrebbe anche essere lasciato andare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Sulle sue tracce anche l’Arsenal. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>