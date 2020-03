Calciomercato Napoli – Mertens, rinnovo ad un passo: le cifre

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dries Mertens è davvero molto vicino a siglare il rinnovo di contratto con il Napoli. L’attaccante belga, classe 1987, top scorer di tutti i tempi per il club campano con 121 reti al pari dell’ex capitano e compagno di squadra Marek Hamšík, ha infatti incontrato oggi il Presidente Aurelio De Laurentiis, a pranzo, all’hotel ‘Vesuvio‘ per discutere del nuovo accordo e provare a trovare un’intesa.

Un incontro definito da Gianluca di Marzio, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, come “molto positivo”, con le parti che si aggiorneranno, anche se c’è la fervida sensazione che Mertens, in rete al ‘San Paolo‘ contro il Barcellona di Lionel Messi nell’ultima sfida di Champions League, possa presto apporre la sua firma sul nuovo contratto con il Napoli, respingendo, quindi, le offerte di Chelsea e Monaco.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira, a tal proposito, ha rivelato anche le cifre del possibile, nuovo accordo tra Mertens ed il Napoli: al belga sarebbe stato proposto un contratto fino al 30 giugno 2022, con un bonus di 2 milioni di euro alla firma, per un ingaggio, poi, da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Novità, nel frattempo, dalla Spagna per un ex rossonero: per i dettagli, continua a leggere >>>

