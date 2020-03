Las Palmas, si è dimesso l’ex direttore sportivo rossonero Maiorino

NEWS DALL’ESTERO – Nella giornata di ieri, sabato 29 febbraio 2020, Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan, ha rassegnato le proprie dimissioni dal medesimo incarico che ricopriva, da fine marzo 2019, presso l’Unión Deportiva Las Palmas.

Maiorino, ha scritto il sito web ufficiale del Las Palmas, club che, attualmente, staziona in 14^ posizione nella Segunda División spagnola, ha presentato le sue dimissioni con una lettera indirizzata al Presidente gialloblu, Miguel Ángel Ramírez.

Il Consiglio d’Amministrazione della società dell’isola di Gran Canaria, dunque, riunitosi in sessione straordinaria, ha accettato le dimissioni di Maiorino, augurando al giovane dirigente italiano, che compirà 38 anni dopodomani, martedì 3 marzo, tutto il meglio per il suo futuro professionale.

Il contratto di Maiorino con il Las Palmas sarebbe scaduto al termine di questa stagione. Intanto, sembra che per il 2020-2021 l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, voglia puntare sul tecnico tedesco Ralf Rangnick, uomo che, nella sua esperienza al RB Lipsia, aveva studiato folli punizioni per i suoi calciatori. Per scoprirle, continua a leggere >>>

