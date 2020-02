Calciomercato Napoli – Mertens, prove tecniche di rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Prove tecniche di rinnovo per Dries Mertens, attaccante belga classe 1987, con il Napoli del Presidente Aurelio De Laurentiis. Mertens, il cui contratto con il sodalizio campano scadrà il prossimo 30 giugno, avrebbe infatti incontrato nei giorni scorsi il patron azzurro per avanzare le proprie richieste contrattuali.

Mertens, per dire di no alle ricche offerte che gli sono arrivate da Inghilterra e Cina, e per rinnovare con il Napoli, ha chiesto un contratto biennale, con opzione sulla terza stagione, per uno stipendio netto di 5 milioni di euro l’anno (attualmente ne prende 4), con bonus alla firma.

Il numero 14 belga, però, avrebbe soprattutto chiesto a De Laurentiis precise garanzie sulle qualità tecniche della prossima rosa del Napoli: il calciatore, infatti, resterebbe soltanto in una squadra competitiva per la lotta al vertice in Italia ed allestita per ben figurare in Europa.

