Calciomercato Napoli – Lobotka vuole l’Italia: ecco cosa manca per chiudere

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ non c’è dubbio sulla volontà di Stanislav Lobotka di trasferirsi al Napoli. L’offerta degli azzurri è di 18 milioni di euro, mentre il Celta Vigo chiede ne chiede 20-21. Una distanza che è destinata ad essere colmata. Il problema risiede nella necessità del club spagnolo di cercare un sostituto per lottare al meglio per non retrocedere. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Intanto ecco le parole di Frederic Massara su Jean-Clair Todibo, continua a leggere >>>

