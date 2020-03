Calciomercato Napoli – Il rinnovo di Zielinski è a un passo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Con il campionato fermo a causa del Coronavirus, il Napoli si sta concentrando sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori chiave: uno di questi è Piotr Zielinski.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il calciatore polacco firmerà il prolungamento non appena l’emergenza sanitaria terminerà. Zielinski, ha raggiunto l’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis per altre 3 stagioni rispetto al suo attuale accordo che scadrà nel giugno 2021.

Per quel che riguarda il Milan invece, Ante Rebic non è sicuro di rimanere in rossonero la prossima stagione. Continua a leggere per sapere le ultime sul giocatore >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android