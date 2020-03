Calciomercato Milan – Rebic, da valutare la sua posizione a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il Milan dovrà valutare attentamente la questione legata ad Ante Rebic. Il croato, arrivato la scorsa estate in prestito biennale, è stato uno dei protagonisti indiscussi da gennaio in poi, portando diversi punti in classifica ai rossoneri . Bisognerà capire l’intenzione di Rebic di rimanere in un Milan completamente nuovo, ma c’è un aspetto che potrebbe giovare: l’arrivo di Ralf Rangnick. Il manager tedesco lo conosce bene visti i trascorsi in Germania e starebbe bene nel nuovo Milan in stile Lipsia che Ivan Gazidis ha in mente. Una squadra colma di aggressività, fisicità e tecnica: qualità che Rebic ha ampiamente dimostrato di possedere. Intanto ecco la frecciatina al Milan di Jesus Suso, continua a leggere >>>

