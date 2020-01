Calciomercato Milan – Vranckx: “Bello sapere dell’interesse per me”

CALCIOMERCATO MILAN – In Belgio, nelle scorse ore, si è diffusa la voce di calciomercato che vorrebbe il Milan interessato ad Aster Vranckx, classe 2002, centrocampista centrale di proprietà del KV Mechelen.

Per il quotidiano ‘Het Nieuwsblad‘, addirittura, Milan e Wolfsburg avrebbero inviato degli osservatori sul posto per visionare le prestazioni di Vranckx, il quale, in questa stagione, ha giocato 4 gare nella Jupiler Pro League, la massima serie belga.

Il diretto interessato, mediano di 183 centimetri, sotto contratto con il club giallorosso, altresì conosciuto come Malines, fino al 30 giugno 2022, ha dichiarato: “È sempre bello sapere che certi club sono interessati a me, ma io non sono preoccupato per questo. Mi sto divertendo qui”.

Intanto un centrocampista potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato, forse già a partire dalle prossime ore: per le ultime news, continua a leggere >>>

