Calciomercato Milan – Via Donnarumma, pronto al rientro Plizzari

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano free-press ‘Leggo‘ in edicola questa mattina, qualora, in estate, il Milan dovesse cedere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma al miglior offerente per ragioni di bilancio (viste anche le difficoltà nella trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, n.d.r.), potrebbe già avere il suo sostituto in casa.

Sarebbe, infatti, pronto al rientro in rossonero Alessandro Plizzari, classe 2000, giovane estremo difensore cresciuto anch’egli, come Gigio, nel settore giovanile milanista ed attualmente in prestito in Serie B, al Livorno. Plizzari, che aveva già maturato un’esperienza nella cadetteria con la maglia della Ternana, in questa stagione ha disputato 15 gare in maglia amaranto, subendo 29 reti. IL MILAN PENSA A RINFORZARE LA DIFESA: ECCO L’ULTIMO OBIETTIVO >>>

