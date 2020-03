Calciomercato – Asse Milan-Chelsea per Christensen. E non solo.. |News

CALCIOMERCATO – Da Londra danno il Milan nuovamente interessato ad Andreas Christensen del Chelsea.Una notizia, quella rimbalzata oggi in Italia, che sa di Amarcord, visto che i rossoneri avevano già cercato il difensore danese a gennaio. Era la prima alternativa a Todibo del Barcellona, poi sfumato: in quel caso, i Blues non accettarono la proposta di Boban e Maldini, Lampard bloccò il giocatore (vedi le sue parole nel video qui sopra) e il Milan virò su Simon Kjaer.

La pista, evidentemente, è rimasta calda, come l’interesse del Milan per il giocatore, un classe 1993. 27 anni non sono i massimo 22-23 anni imposti da Ivan Gazidis, ma lo stesso A.D rossonero non ha mai negato la necessità di puntare su calciatori di esperienza. L’affare potrebbe dunque riaprirsi quest’estate, soprattutto se il Chelsea dovesse prendere altri difensori, riducendo ulteriormente gli spazi per il difensore.

Un asse, quello tra Milan e Chelsea, che negli ultimi anni ha portato a parecchi scambi, anche se non sempre di successo: da Dalla Bona e Cudicini a Shevchenko e Crespo, oppure Torres ed Essien, passando per i più recenti Bakayoko, Van Ginkel e Pasalic. I rapporti, insomma, sono buonissimi. Attenzione però alle mire del Chelsea, che hanno più volte chiesto informazioni per Alessio Romagnoli, in attesa del rinnovo di contratto. Questa la posizione di Ivan Gazidis. CONTINUA A LEGGERE>>>