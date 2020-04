Calciomercato Milan – Under torna nel mirino, pronta l’offerta: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan torna ad interessarsi di Cengiz Under. Dopo le numerose indiscrezioni circa un possibile scambio con Suso a gennaio, pare che in estate ci possano essere accostamenti ai rossoneri la prossima estate per il turco.

Under è un classe 1997, compirà 23 anni il prossimo luglio. Il suo contratto con la Roma è fino al giugno 2023. Il Milan avrebbe già pronta l’offerta per la prossima estate: 20 milioni di euro. Questo almeno è quanto riferiscono i colleghi di calciomercato.com. La cifra è alquanto esagerata, vista la situazione economica legata al coronavirus, e al rendimento tutt’altro che brillante del calciatore.

Ma attenzione anche alla concorrenza del Napoli. Ma non bisogna sottovalutare nemmeno la pista estera: in pole ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti. Nel frattempo il Milan pensa al sostituto di Ibra: i dettagli >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓