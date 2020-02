CALCIOMERCATO MILAN – Rientrato dopo i 6 mesi al Novara, l’attaccante del 2000 Gabriele Capanni è stato ceduto dal Milan al Catania in prestito secco. Coi piemontesi ha totalizzato da settembre a gennaio 11 presenze e una rete, senza trovare troppa continuità. Per il rossonero la possibilità di mettersi alla prova in un campionato complicato come il girone C di Serie C.

