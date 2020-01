Calciomercato Milan – Tre big in uscita per 2 colpi: Florentino e Bernardeschi

CALCIOMERCATO MILAN – Ancora 5 giorni di mercato per definire alcuni scenari che tengono banco in casa Milan. I rossoneri hanno 3 casi spinosi da risolvere nell’immediato e riguardano le probabili partenze già da subito di Piatek, Paquetà e Suso. Tutti e tre non giocano e rappresentano un capitale per il club da non sperperare malamente. Difficile pensare che il Milan riesca a piazzarli tutti in così poco tempo, ma nel caso ci riesca dovrà essere pronto a trovare i sostituti.

Suso è destinato al Siviglia e la sua cessione è al momento la più sicura. Prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per lo spagnolo sarà addio certo, visto gli 0 minuti nelle ultime 3 partite e un modulo che non gli si addice più. Anche Piatek resta in bilico con il Tottenham e il Chelsea interessati. Per quanto riguarda Paquetà, invece, avanza – come scrive Tuttosport – un ipotetico scambio con la Juventus per Bernardeschi. Gli juventini, infatti, potrebbero aver bisogno di un centrocampista qualora venga ceduto Emre Can e il brasiliano rappresenta la giusta suggestione.

Per quanto riguarda il secondo nome, Boban e Maldini lavorano da giorni su Florentino Luis, talento classe 1999 del Benfica. Nel club portoghese, tuttavia, è chiuso e non trova spazio e la strategia di Rui Costa è quello di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto fissato molto alto (40-50 milioni). Esattamente come fatto col Tottenham per Gedson Fernandes. Ancora pochi giorni, poi sapremo come si evolveranno queste situazioni di mercato. Intanto, sembra essere sempre più complicato il rinnovo di Donnarumma>>>

