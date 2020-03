Calciomercato Milan – Torino su Bonaventura, ma in pole c’è la Lazio

CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto dal sito calciomercato.com, anche il Torino di Urbano Cairo è interessato a prendere a parametro zero Giacomo Bonaventura.

Ricordiamo che il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto, e molto probabilmente non rinnoverà l’accordo con il club di Via Aldo Rossi. I granata comunque non sono gli unici interessati a Bonaventura. Su di lui, ci sono anche Lazio e Fiorentina. Da quanto filtra, il giocatore l’anno prossimo vorrebbe giocare le coppe europee, e di conseguenza, fra le tre squadre citate, l’unica che al momento le giocherà sicuramente è la Lazio. La conclusione è che sia il Torino che la Fiorentina partono indietro rispetto ai biancocelesti nella corsa per arrivare a ‘Jack’ Bonaventura.

Un altro capitolo spinoso di calciomercato che riguarda il Milan è quello del portiere. Le ultime ci dicono di un interessamento dei rossoneri per un portiere portoghese. Per scoprire di chi si tratta clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android