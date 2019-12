Calciomercato Milan – Todibo ha dato il suo ok al trasferimento

CALCIOMERCATO MILAN – Oltre al reparto offensivo il Milan ha deciso di puntellare la difesa. Se non è un mistero l’interesse da parte di Maldini e Boban per Demiral, Jean-Clair Todibo è un nome che diventa sempre più caldo con il passare delle ore. Dopo la buona prestazione offerta a San Siro contro l’Inter infatti, il Milan forse si è deciso a dare l’accelerata decisiva in virtù anche del fatto che Demiral sembra complicarsi sempre di più.

Il centrale classe ’99 del Barcellona è apprezzatissimo dai dirigenti rossoneri: 20 anni e una personalità prorompente oltre alla sua fisicità. Non è un caso se il Barça pochi mesi fa si è fiondato su di lui soffiandolo anche alla Juventus. Ora i catalani vorrebbero far crescere il gioiellino per poi richiamarlo al Camp Nou.

Come riporta “Calciomercato.com”, in queste ore sarebbe arrivato da parte del giocatore il sì alla destinazione Milan. Le due società adesso sono in contatto per capire la fattibilità dell’affare: i blaugrana vorrebbero una clausola di riacquisto per poter riportare Todibo in Catalogna in caso di exploit; il Milan non vuole valorizzare giocatori giovani di altri club ed inevitabilmente ecco che la trattativa non è semplice.

Oltre a questo discorso, c’è quello sul cartellino del giocatore. Il Barcellona valuta Todibo non meno di 20/25 milioni, non pochi considerando anche la situazione delle casse rossonere e il difficile compito della dirigenza nel dover spendere poco e bene. I lavori sono comunque in corso per trovare una strada di comune accordo.

Demiral resta sullo sfondo, con la Juventus che a quanto pare non ha ancora intenzione di privarsi del turco. Il classe ’98 viene valutato il doppio rispetto a Todibo, il Milan ora deve scegliere su chi puntare le sue fiches. Questa è la cifra ragionevole per i rossoneri, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android