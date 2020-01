Calciomercato Milan – Suso vicino al Siviglia: cifre e dettagli dell’affare

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo classe 1993, dovrebbe trasferirsi nei prossimi giorni al Siviglia di Julen Lopetegui. Suso dovrebbe vestire la maglia degli andalusi con la formula del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto, allo scattare di alcune condizioni, fissato a 20 milioni di euro. Per Carlos Pérez, giornalista di ‘Estadio Deportivo‘, invece, la trattativa non andrà a finire propriamente così … continua a leggere >>>

