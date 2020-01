Calciomercato Milan – Suso: “Vado via a testa alta”

CALCIOMERCATO MILAN – Jesus Suso, attraverso un bellissimo video pubblicato sul proprio account Instagram, ha voluto salutare così il Milan e i suoi tifosi, soffermandosi in particolar modo sulla sua decisione sofferta di lasciare il club rossonero.

“Ho preteso sempre il massimo da me stesso e vado via senza rimorsi e rimpianti, a testa alta. Il mio compito qui è finito, adesso non tocca più a me, ma non dimenticherò mai nulla, né le cose belle né quelle meno belle. Sono arrivato in un Milan in difficoltà, ma ho sempre dato al mia disponibilità a difendere in campo questo club – dice Suso -. Abbiamo passato anni particolari: diverse società, tanti dirigenti, numerosi allenatori. E oggi sono qui e non a avete idea di quello che provo in questo momento. Non sono stato e non sarò bravo neanche stavolta a raccontare le mie emozioni. Ma credetemi, mi mancherete. In bocca al lupo. Grazie Milan, sarò per sempre un tifoso vostro”. Intanto visite mediche in corso per Piatek, continua a leggere >>>

