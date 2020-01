Calciomercato Milan – Suso interessa al Siviglia, ma non c’è nessuna offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il passaggio al 4-4-2 Jesus Suso non è più un titolare del Milan. La sua posizione è stata intaccata da un Samu Castillejo in ottima forma, capace di interpretare il ruolo con più dinamismo. Una situazione che non può andare bene al numero 8, che avrebbe chiesto anche la cessione nei giorni scorsi. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’ il problema è che ancora nessuna squadra si è mossa concretamente per Suso. L’interesse del Siviglia c’è, ma nessuna offerta è ancora stata presentata sul tavolo della dirigenza milanista. Lucas Paqueta è un altro scontento in casa Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android