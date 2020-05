Allenatore Milan – Stretta finale per Rangnick: le cifre del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sembra essere giunta in dirittura d’arrivo la trattativa tra Ralf Rangnick ed il Milan. La prossima settimana, dunque, Rangnick potrebbe volare a Londra, e, negli uffici di Gordon Singer, figlio di Paul, nella filiale inglese del fondo Elliott Management Corporation, apporre la propria firma su un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, da 6 milioni di euro netti a stagione per ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. RANGNICK VUOLE UN NUOVO ATTACCANTE: DUE NOMI PER IL DIAVOLO >>>

