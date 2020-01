Calciomercato Milan – Sondaggio con il Torino per Meite

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riferito da Sportitalia, il Milan pensa a degli eventuali sostituiti di Franck Kessie nel caso in cui l’ivoriano dovesse partire (si parla di uno scambio, non scontato, con l’Inter).

Maldini e Boban nelle scorse ore avrebbero sondato il terreno per Soualiho Meïte, centrocampista del Torino: il calciatore piace, ma l’accordo da raggiungere con i granita è molto complicato. L’altro nome è quello di Alfred Ducan, con il Sassuolo che chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Sul ghanese c’è anche la Fiorentina. Intanto non è escluso l’arrivo di un altro difensore, continua a leggere >>>

