Calciomercato Milan – Siviglia club più vicino a Suso

CALCIOMERCATO MILAN – L’avventura di Suso in rossonero sembra davvero giunta ai titoli di coda. Lo spagnolo è ormai scalato troppo nelle gerarchie di Stefano Pioli, tanto da vedere il campo solo per pochi minuti nel match di Coppa Italia con la SPAL. La cessione è ormai una certezza. Oggi c’è stato un incontro di circa 45 minuti con la società in sede e lo spagnolo ha chiesto la cessione. Il Milan sembra pronto ad accontentarlo.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il club più caldo per Suso è il Siviglia. Il direttore sportivo Monchi, infatti, stravede per il numero 8 del Milan e vuole approfittare della situazione. Contatti avviati con il giocatore, ma più che altro ci sarà da trovare l’accordo con il Milan. I rossoneri, infatti, vogliono cederlo per circa 35 milioni. Cifra abbastanza alta. A meno che non si arrivi ai saldi di fine gennaio. In ogni caso, sembra solo questione di tempo. Poi Suso saluterà. In piedi anche trattativa con la Roma… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android