Calciomercato Milan – Dirigenza-Suso incontro di 45 minuti: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – L’esterno del Milan Jesùs Suso ha lasciato la sede dei rossoneri dopo un incontro di circa 45 minuti coi vertici della dirigenza (arrivato intorno alle 17.20). Lo spagnolo è finito ai margini delle scelte di Stefano Pioli da 3 gare, vale a dire dopo il pareggio interno contro la Sampdoria per 0-0. In quella occasione Suso fu ampiamente uno dei peggiori in campo e dalla sfida successiva il tecnico emiliano ha deciso di lasciarlo fuori. Una manciata di minuti in Coppa Italia, giusto il tempo per essere subissato di fischi e sentenziato dal pubblico di San Siro.

Ieri contro l’Udinese altri 90 minuti a scaldare la panchina, coi rossoneri che col 4-4-2 hanno ottenuto 3 successi in altrettanti incontri. Lo spagnolo non è felice e vorrebbe cambiare aria, tanto che il concetto pare sia stato sottolineato anche oggi a Casa Milan. Il Getafe si tira indietro, ma sul numero 8 rossonero rimangono vive alcune piste come Siviglia, Valencia e Roma. Quest’ultima in un’ipotetica trattativa con Cengiz Under che al Milan piace molto.

