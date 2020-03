Calciomercato Milan – Sirene inglesi per Scamacca: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da tuttomercatoweb.com, Gianluca Scamacca è sempre uno degli attaccanti italiani più seguiti del panorama italiano. A gennaio è sfumato il suo passaggio al Benfica, ma di sicuro il centravanti del Sassuolo (ora in prestito all’Ascoli), avrà tanto mercato anche in estate.

Come noto, il Milan segue Scamacca, ma la concorrenza è elevata. Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore viene visionato da diverse settimane dal Southampton, che sarebbe pronto ad affondare il colpo. L’anno prossimo dunque l’ex Psv potrebbe giocare in Premier League. Intanto Shevchenko regala consigli per affrontare l’emergenza coronavirus, continua a leggere >>>

