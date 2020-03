Il consiglio di Shevchenko: “Ecco quali partite vedere in quarantena”

NEWS MILAN – Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha dato un consiglio ai tifosi rossoneri su come passare la quarantena per l’emergenza coronavirus.

“Quale partita si dovrebbe riguardare? A caldo è facile rispondere: la finale di Old Trafford, Champions League, Milan-Juve – dice Shevchenko -.Ma anche la finale del Mondiale 2006, o per i milanesi chiusi in casa tanti derby. Sempre con l’idea che ce ne saranno ancora di migliori. Perchè l’Italia è forte nelle difficoltà, e Milano è cocciuta oltre ad essere bella”. Shevchenko ha commentato anche la decisione di rinviare Euro 2020, continua a leggere >>>

