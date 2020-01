Calciomercato Milan – Si fa dura per Osimhen: quante big su di lui!

CALCIOMERCATO MILAN – Victor Osimhen, attaccante del Lille classe 1998, era stato accostato al Milan con insistenza nei mesi scorsi. Il giocatore si è trasferito in Francia in estate e sta impressionando in Ligue 1: il nigeriano ha finora totalizzato 10 gol e 4 assist in 18 partite. Un ruolino di marcia impressionante che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione delle migliori squadre d’Europa. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Express’, su Osimhen ci sono Real Madrid, Barcellona e Liverpool. Soprattutto Jurgen Klopp, allenatore dei ‘Reds’, sembra molto convinto a portare in Inghilterra il giocatore già a gennaio. Difficile, dunque, per il Milan competere con tale concorrenza. Intanto il Milan sta pensando anche alle cessioni: ecco i nomi, continua a leggere >>>

