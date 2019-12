Calciomercato Milan – Si cerca un mediano per spostare Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Si avvicina gennaio e quindi il calciomercato. Non solo Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro è sempre un’incognita e che si allontana sempre di più, nonostante non giochi più nei Los Angeles Galaxy. Il Milan pensa anche ad altri rinforzi, uno per reparto. A centrocampo, secondo quanto riferisce Sky, i rossoneri starebbero pensanso a un centrocampista centrale che sia un mediano fisico, così da spostare Ismael Bennacer come mezzala. L’algerino, comunque, farebbe certamente più fatica a trovare spazio, chiuso da Lucas Paquetà e Giacomo Bonaventura. Bocciatura anche per Franck Kessie, che potrebbe anche essere ceduto a questo punto. In ogni caso, ancora non ci sono nomi certi ed è solo un’idea. Per le ultime sul rinforzo in difesa… Continua a leggere >>>

