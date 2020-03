Calciomercato Milan – Sfuma Matic: rinnovo con il Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – A lungo inseguito da Milan e Inter nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, Nemanja Matic, per le squadre italiane, sembra destinato a rimanere, almeno per ora, una mera chimera.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK‘, infatti, il Manchester United avrebbe esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Matic per un’ulteriore stagione, portando, dunque, la scadenza originariamente fissata al prossimo 30 giugno fino al 30 giugno 2021.

Matic, classe 1988, regista serbo di piede mancino, pertanto, dovrebbe restare alla corte dei ‘Red Devils‘ ancora per un altro anno. In questa stagione, finora, Matic ha collezionato 22 presenze tra Premier League (12), Europa League (4) e coppe nazionali (6) con un gol e 2 assist all’attivo in 1.756′ totali trascorsi sul terreno di gioco.

In Inghilterra, intanto, la Football Association ha adottato un’importante misura per tutelare i tifosi ed i calciatori nella lotta al coronavirus …

