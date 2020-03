Calciomercato Milan – Sempre più in salita il rinnovo di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sempre più in bilico il futuro di Gianluigi Donnarumma. Raiola vuole la Champions, ma quello che preoccupa è soprattutto l’ingaggio dell’estremo difensore (6 milioni netti l’anno), che è quasi il doppio del tetto salariale del Milan, che dalla prossima stagione potrebbe abbassarsi ulteriormente.

Il club rossonero dovrebbe cercare di trovare nelle prossime settimane un accordo, in modo da non rischiare di perdere il portiere a zero nell’estate 2021, ma al momento l’ipotesi più probabile è l’addio nella prossima sessione di mercato. I soldi incassati dalla cessione di Donnarumma (non meno di 50 milioni), potrebbero essere investiti per portare definitivamente al Milan, Ante Rebic. Intanto Stefano Pioli prepara la sfida contro la Juventus in un clima surreale, continua a leggere >>>

