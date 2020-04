Calciomercato Milan – Se parte Donnarumma, rossoneri su Maximiano

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le incognite sul futuro del club rossonero c’è anche quella di capire cosa ne sarà di Gigio Donnarumma. Come noto il contratto del giovane portiere rossonero è in scadenza a giugno 2021 e per evitare che si ripresenti lo stesso identico scenario dell’estate 2017, il Milan e Mino Raiola dovranno cercare di trovare un’intesa in questi mesi. In caso contrario, è probabile che il club rossonero cercherà di piazzare il classe 1999 al miglior offerente.

Per quanto riguarda l’eventuale sostituto dell’estremo difensore campano, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi sul promettente portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiano. Coetaneo di Donnarumma, il portiere portoghese piacerebbe particolarmente ai rossoneri come riportato da ‘O Jogo’, quotidiano lusitano. Il Milan avrebbe chiesto informazioni, ma su Maximiano non ci sarebbe solo il club di via Aldo Rossi.

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, Maximiano viene da sempre considerato un talento di grande prospettiva e patrimonio economico del club portoghese. Ad oggi il prezzo è ancora agevole e in questa stagione era partito come riserva di Renan Ribeiro, salvo poi soffiargli il posto da titolare a dicembre. Per lui ad oggi sono 13 le gare disputate e il rischio potrebbe rivelarsi un vero e proprio azzardo.

Maximiano è un giocatore in orbita della nazionale portoghese e attualmente ha raggiunto l’Under 21. Conosce molto bene Rafael Leao, dal momento che sono coetanei e connazionali, ed entrambi cresciuti nel settore giovanile dello Sporting. Laddove il Milan decidesse di affondare il colpo, Leao potrebbe rivelarsi una carta importante per la decisione di Maximiano. Ma le alternative non mancano: ecco tutti i nomi che possono sostituire Donnarumma!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android