Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, salta l’affare Akanji: il difensore dice no ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, salta l’affare Akanji: il difensore dice no ai rossoneri

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Akanji nessuna apertura'. E ora?
Una trattativa che sembrava ben avviata si è bruscamente interrotta. Secondo La Repubblica, Manuel Akanji ha rifiutato la proposta del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una trattativa che sembrava ben avviata si è bruscamente interrotta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Manuel Akanji ha rifiutato la proposta del Milan, facendo saltare un accordo che sembrava ormai quasi definito tra il club rossonero e il Manchester City.

La Repubblica: "Akanji rifiuta il Milan". L'affare crolla, i rossoneri tornano sul mercato

—  

Le ragioni del dietrofront, scrive il quotidiano, sono principalmente due. La prima è di natura economica: l'offerta del Milan non avrebbe soddisfatto le richieste del difensore svizzero, che sperava in un ingaggio più alto. La seconda, e forse più significativa, è legata alla sua ambizione sportiva: Akanji vuole giocare in Champions League, una competizione alla quale il Milan non parteciperà in questa stagione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome

Il rifiuto del difensore costringe il Milan a rivedere i suoi piani per il reparto arretrato in queste ultime ore di mercato, spostando l'attenzione su altri obiettivi per accontentare la richiesta di Massimiliano Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA