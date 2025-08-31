Calciomercato Milan, salta l’affare Akanji: il difensore dice no ai rossoneri

Il rifiuto del difensore costringe il Milan a rivedere i suoi piani per il reparto arretrato in queste ultime ore di mercato, spostando l'attenzione su altri obiettivi per accontentare la richiesta di Massimiliano Allegri.
Una trattativa che sembrava ben avviata si è bruscamente interrotta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Manuel Akanji ha rifiutato la proposta del Milan, facendo saltare un accordo che sembrava ormai quasi definito tra il club rossonero e il Manchester City.
Le ragioni del dietrofront, scrive il quotidiano, sono principalmente due. La prima è di natura economica: l'offerta del Milan non avrebbe soddisfatto le richieste del difensore svizzero, che sperava in un ingaggio più alto. La seconda, e forse più significativa, è legata alla sua ambizione sportiva: Akanji vuole giocare in Champions League, una competizione alla quale il Milan non parteciperà in questa stagione.
