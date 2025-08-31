Calciomercato Milan, salta l’affare Akanji: il difensore dice no ai rossoneri

Una trattativa che sembrava ben avviata si è bruscamente interrotta. Secondo La Repubblica, Manuel Akanji ha rifiutato la proposta del Milan

Una trattativa che sembrava ben avviata si è bruscamente interrotta. Secondo quanto riportato da La Repubblica , Manuel Akanji ha rifiutato la proposta del Milan , facendo saltare un accordo che sembrava ormai quasi definito tra il club rossonero e il Manchester City .

La Repubblica: "Akanji rifiuta il Milan". L'affare crolla, i rossoneri tornano sul mercato

Le ragioni del dietrofront, scrive il quotidiano, sono principalmente due. La prima è di natura economica: l'offerta del Milan non avrebbe soddisfatto le richieste del difensore svizzero, che sperava in un ingaggio più alto. La seconda, e forse più significativa, è legata alla sua ambizione sportiva: Akanji vuole giocare in Champions League, una competizione alla quale il Milan non parteciperà in questa stagione.