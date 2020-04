Calciomercato Milan – Saelemaekers, un addio annunciato

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ sembra destinata a concludersi dopo appena pochi minuti disputati sul terreno di gioco l’avventura di Alexis Saelemaekers al Milan.

Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga, era giunto in rossonero lo scorso gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Anderlecht, società in cui è nato e cresciuto.

Le prestazioni di Saelemaekers, però, non hanno convinto il Diavolo, che approfitterà del mancato accesso in Champions League per non riscattare il suo cartellino.

Già, perché, a quanto sembra, il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro sarebbe divenuto obbligo nel caso in cui il Milan si fosse qualificato al massimo torneo continentale per club.