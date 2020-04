Calciomercato Milan – Romagnoli, il rischio è un Donnarumma-bis

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Alessio Romagnoli, che in questo momento sembra essere incerto. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022, con il Milan che vuole evitare un Donnarumma-bis, ovvero arrivare troppo a ridosso della scadenza.

Non c’è ancora una grandissima urgenza, ma neanche il tempo di prendersela troppo comoda. Romagnoli guadagna attualmente a tre milioni e mezzo netti a stagione, e dunque per farlo rimanere servirà uno sforzo economico importante da parte della proprietà. Intanto spunta sul mercato un nuovo giocatore per il Milan, continua a leggere >>>