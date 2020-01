Calciomercato Milan – Rodriguez, saltata la trattativa con il Napoli: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrivono della trattativa saltata tra Milan e Napoli per il trasferimento di Ricardo Rodriguez alla corte di Gennaro Gattuso.

Sembrava a un passo il suo passaggio a club partenopeo. ma l’offerta di un prestito da 500mila euro del club campano non ha soddisfatto Maldini, Boban e Massara. Per questo lo svizzero ha deciso di virare sul Psv: il calciatore è partito questa mattina per l’Olanda. Intanto ecco quanto incassa il Milan con la cessione di Piatek, continua a leggere >>>

