Calciomercato Milan – Piatek, mini-plusvalenza con la sua cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha definito con l’Hertha Berlino la cessione di Krzysztof Piatek, che nella serata di ieri è volato per la Germania.

Il Milan incassa 27 milioni, una boccata d’ossigeno molto importante per il Fair Play finanziario, visto che viene realizzata un mini-plusvalenza di un milione per un giocatore pagato 35 milioni. Piatek andrà invece a guadagnare 4 milioni, cioè il doppio rispetto a quanto percepiva in rossonero. Intanto Maldini e Boban cercano il sostituto di Suso, continua a leggere >>>

