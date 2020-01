Calciomercato Milan – Suso, Maldini e Boban cercano il sostituto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, ieri è stata una giornata importante per il Milan, visto che è stata ufficializzata la cessione di Jesus Suso al Siviglia. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con gli andalusi sulla base di un prestito di 18 mesi con riscatto a 22 milioni di euro, vincolato alla qualificazione in Champions.

Archiviato Suso, Maldini e Boban pensano al suo sostituto. Il nome caldo è quello di Alexis Saelemaekers, talentuoso classe 99 dell’Anderlecht, ma sul calciatore ci sono Friburgo e Cska Mosca. Domani può essere una giornata decisiva, considerando che il belga vuole vestire la maglia rossonera, ma su di lui ci sono anche Friburgo e Cska Mosca.

L’altro profilo è quello di Florentino, ma il Benfica non sembra intenzionato a cederlo: il ragazzo, che aveva già trovato l’accordo con i rossoneri, ha avuto dei contatti telefonici con Rafael Leao, che gli ha parlato in maniera entusiasta del Milan. Difficile concretizzare il colpo a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare in estate. In ogni caso la dirigenza rossonera, considerando che mancano poche ore alla fine del mercato, potrebbe anche decidere di non sostituire nell’immediato lo spagnolo e di valorizzare i giocatori al momento a disposizione. Intanto è fatta per la cessione di un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

