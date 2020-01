Calciomercato Milan – Rodriguez è partito per l’Olanda: è fatta con il Psv

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Suso e Piatek sta per concretizzarsi definitivamente anche un’altra cessione in casa rossonera. Come riportato da calciomercato.com, infatti, Ricardo Rodriguez è partito questa mattina dall’aeroporto della Malpensa verso l’Olanda, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il Psv: : gli olandesi hanno raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un prestito di 2 milioni e un diritto di riscatto fissato a 4. Intanto la Fiorentina pensa a un giocatore del Milan, continua a leggere >>>

