Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: il problema non è l’ingaggio

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva firmato per una cifra che si aggirava sui tre milioni per sei mesi, e per un eventuale rinnovo si parlava di 4,5 milioni per la stagione intera. L’emergenza coronavirus ha cambiato tutto, e dunque l’offerta va studiata, ma l’offerta economica non rappresenta un problema per Zlatan.

Come sottolineato dalla rosea, infatti, Ibrahimovic vuole chiudere la sua carriera in grande stile, e dunque gli interessa molto di più capire la consistenza del progetto. Decisivo dunque sarà l’incontro con Ivan Gazidis quando la stagione sarà terminata (o quando comunque Ibra tornerà in Italia): solo allora si capirà definitivamente se il centravanti rinnoverà il suo contratto con il Milan. Intanto Rakitic ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno discutere, continua a leggere >>>