Calciomercato Milan – Rebic va riscattato il prima possibile

CALCIOMERCATO MILAN – E’ un gran momento per Ante Rebic. Oggetto misterioso nel girone d’andata, il croato ha cambiato completamente passo da quando è ritornato in Italia Zlatan Ibrahimovic. Nel 2020 ha realizzato il cinquanta per cento delle reti del Milan in campionato, cinque su dieci, più una in coppa Italia.

Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Rebic va assolutamente riscattato. Il prestito dall’Eintracht Francoforte è di durata biennale, quindi non c’è ancora fretta, ma è chiaro che l’obiettivo di Maldini e Boban è di riuscire a riscattarlo il prima possibile. Intanto un calciatore continua a fare fatica, continua a leggere >>>

