Milan-Torino – Paqueta, il brasiliano continua a fare fatica

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vince 1-0 contro il Torino, raggiungendo Parma e Verona al sesto posto in classifica. Sotto la lente d’ingrandimento Lucas Paqueta, che ha sostituito l’infortunato Calhanoglu nella partita di ieri.

Paqueta è stato schierato come trequartista nel 4-2-3-1, ma i risultati sono stati paradossali: il brasiliano è piaciuto per la voglia di riconquistare palla nelle transizioni, ma è venuto meno in rifinitura, con diversi palloni sprecati. La sensazione è che per il campionato italiano l'ex Flamengo resti un giocatore di difficile collocazione, non ancora abbastanza trequartista e non ancora abbastanza interno, insomma una via di mezzo.

