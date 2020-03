Calciomercato Milan – Rebic punto fermo: la strategia rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan vuole puntare su Ante Rebic anche nel futuro. Rumors di mercato avevano parlato di una quotazione di 40 milioni per il cartellino del croato, nel caso in cui il Milan avesse avuto l’intenzione di anticipare il riscatto, ma le cose molto probabilmente non andranno in questa maniera.Il club rossonero, infatti, forte di un prestito biennale, potrà tenersi Rebic ancora per un’altra stagione e soprattutto potrà strappare successivamente un prezzo vantaggioso all’Eintracht Francoforte, visto che il croato ha un contratto in scadenza nel 2022.

La volontà è comunque quella di puntare fortemente su Rebic, che è esploso nella seconda parte della stagione. Pian piano il croato si è conquistato il posto da titolare, ripagando la fiducia di Pioli e segnando gol importanti nel derby di campionato contro l’Inter e nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. A Milano l’attaccante si trova molto bene ed è felice di rimanere nel club rossonero nonostante la partenza di Zvonimir Boban, che ovviamente ha avuto un ruolo molto importante nel suo arrivo al Milan. Intanto c’è il problema della svalutazione dei cartellini. I rossoneri perderanno tanti soldi, continua a leggere >>>

