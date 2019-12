Calciomercato Milan – Rebic, Eintracht ottimista sul suo ritorno

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato sul gong del mercato estivo per dare una sterzata all’attacco del Milan, Ante Rebic non è riuscito a dare il suo contributo alla causa rossonera, collezionando la miseria di 177 minuti senza gol e assist. Per questo motivo la sua partenza è sempre più probabile. Il croato, però, avendo giocato già con due club in stagione, non può trasferirsi in nessun altro club che non sia l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ i tedeschi sono ottimisti per un suo ritorno. Intanto ecco il nome nuovo per l’attacco rossonero, continua a leggere >>>

