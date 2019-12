Calciomercato Milan – Anche i rossoneri sul gioiellino Okafor

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Estadio Deportivo‘ su Noah Okafor, classe 2000, attaccante esterno svizzero di origini nigeriane, di proprietà del Basilea, non ci sono soltanto Juventus, Inter, Manchester City, Siviglia e Borussia Dortmund, ma anche il Milan.

Okafor, elemento dotato di grande rapidità, di ottime qualità fisiche e tecniche, ha già collezionato in questa stagione ben 24 presenze tra campionato e coppe con la squadra rossoblu, andando in gol 3 volte di cui 2 in Europa League. Novità, intanto, per i rossoneri sul fronte Jean-Clair Todibo: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

