Allenatore Milan – Rangnick in pole position, ma Pioli è in corsa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Ralf Rangnick, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, impegnato a studiare l’italiano tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio, resta in pole position per allenare il Milan nella stagione 2020-2021.

Anche Stefano Pioli, però, resta in corsa per conservare il proprio posto in panchina. Si tratterebbe di due opzioni, Rangnick o Pioli, completamente diversa l’una dall’altra: da una parte una scelta onerosa che porta al tedesco, il quale sarebbe accompagnato anche dal suo uomo mercato Paul Mitchell, mentre dall’altra ci sarebbe la conferma di Pioli a dimostrazione dell’apprezzamento del club per il lavoro svolto alla guida dei rossoneri negli ultimi mesi.

Il Milan aveva contattato anche il tecnico spagnolo Marcelino García Toral. SCOPRI QUI LE FOLLE RICHIESTE DELL’ALLENATORE IBERICO AL CLUB ROSSONERO >>>