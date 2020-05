Allenatore Milan – Rangnick cerca già casa a Milano

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, dovrà presto ottenere il ‘sì’ definitivo di Ralf Rangnick, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, per guidare, in panchina e sul mercato, il nuovo corso della squadra rossonera a partire dalla stagione 2020-2021.

Un’ipotesi che si starebbe facendo via via sempre più concreta, giacché Rangnick, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, starebbe già cercando casa a Milano in vista della sua prossima avventura. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>